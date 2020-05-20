«Не нужно нарушать границы желаний партнера»: Муцениеце высказалась о разводе с Прилучным

Звезда отметила, что не знает, в чем секрет счастливого брака.

Актриса Агата Муцениеце, которая подала на развод со своим супругом актером Павлом Прилучным, во время прямого эфира в Instagram со своей подругой пояснила, почему не ужилась с мужем.

Как отметила звезда, супруг, когда выпивал, поднимал на нее руку. По ее словам, она последний человек, у которого надо спрашивать, в чем секрет идеального брака.

«Единственное, что я поняла: не нужно нарушать границы желаний партнера. Если человек хочет сниматься — пусть снимается. Если хочет куда-то поехать — пусть едет». Агата Муцениеце

Как сказала Агата Муцениеце, сейчас у нее в планах погрузиться в работу. Правда, пандемия не дает в данный момент полностью раскрыть ей свой творческий потенциал, но она верит, что скоро все закончится. Звезда мечтает после выхода из карантина получить какую-нибудь драматическую роль. Также сейчас она уделяет все свободное время своим детям от Павла Прилучного.