«Дмитрий, вы нас пугаете!»: муж Гагариной прервал молчание после известий о разводе

Дмитрий Исхаков спустя сутки после оглашения новостей в СМИ о его расставании с Полиной Гагариной ворвался в Сеть с неоднозначным завуалированным посланием. Многие восприняли его намек, как нежелание жить.

В Instagram фотограф выложил фотографию игриво подмигивающей старушки. И написал:

«Графиня изменившимся лицом бежит к пруду».

Первая реакция фолловеров на эти слова – недоумение. «К чему бы это?», «Графиня – Полина?», «Это о Полине?» — закидали благоверного певицы вопросами. Однако самые эрудированные поняли, что Исхаков процитировал Ильфа и Петрова («Золотой теленок»). Это текст телеграммы Бендера, с помощью которой он пытался запугать подпольного миллионера Корейко, поэтому в нем отсутствует предлог «к».

В свою очередь авторы бестселлера позаимствовали это выражение у журналиста Николая Эфроста, который в 1910 году отправил телеграмму примерно с таким же текстом в свое издание, когда узнал, что супруга Льва Толстого побежала топиться в пруду после того, как прочитала послание от писателя. Граф решил оставить жену, прожив с ней практически пол века.