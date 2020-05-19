«К вяканью этих критиков никто не прислушивается»: Тарасова высказалась в защиту Тутберидзе

Этой весной несколько иностранцев негативно высказались в адрес сборной России по фигурному катанию.

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова в интервью порталу Лента.ру довольно жестко высказалась по поводу критики из-за рубежа в адрес наших фигуристок, которых тренирует Этери Тутберидзе.

В частности, финская фигуристка Киира Корпи назвала методы работы Тутберидзе «признаком бесчеловечной культуры», а спортсменка из Австрии Беатрикс Шуба и вовсе заявила, что подопечные Этери — «одноразовые чемпионки». На это Тарасова возразила:

«Мне так странно, что люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе, — недоуменно заметила Татьяна Анатольевна. И продолжила: «Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно».

Тренер отметила, что такой системы, которая выстроена в воспитании юных фигуристов, нет нигде в мире – наши ребятишки в 5–6 лет уже выходят на лед. График расписан на 7 дней в неделю — тут и катание, и хореография, и спецподготовка. А на группу Тутберидзе равняется весь мир, потому что сама Этери Георгиевна на протяжении всей карьеры постоянно повышает свой уровень.