Ирина Слуцкая поделилась редким снимком своих родителей и любимой собаки

Фигуристка рассказала о своем домашнем питомце, который уже ушел из жизни.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая в Instagram поделилась редким снимком своих родителей. Отметим, что отец звезды Эдуард всю жизнь трудился преподавателем в автомобильном колледже. Именно он в детстве часто возил фигуристку на тренировки. Мать знаменитой фигуристки Наталья работала долгие годы инженером на автокомбинате. Спортсменка из самой обычной семьи.

На фотографии также можно увидеть собаку фигуристки. Правда, сейчас пса уже нет в живых.

«Мой Барс. Скучаю по нему сильно, хотя прошло много лет, как его не стало. Удивительная собака, но какая же ленивая! Гуляли мы с ним так: мы впереди с поводком через плечо, сзади плетется собака. Зато ездовой хороший! Специально для катания на санках мы сшили ему шлейку, он нас возил. Еще плавали с ним. Лежишь в море на матрасике, позовешь его, схватишься за шкурку или хвостик и едешь до берега!» Ирина Слуцкая

Как отметила Ирина Слуцкая, одно время в России было всего 12 подобных собак. Все восхищались псом. Часто звезда брала собаку в отпуск в Израиль. Пес практически всегда и везде сопровождал Слуцкую.