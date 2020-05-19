«Май 1975»: Валюшкина вслед за Бледанс опубликовала снимок времен пионерии

Актриса Елена Валюшкина в Instagram опубликовала снимок, который датирован 1975 годом. Тогда она училась в пятом классе школы № 4 города Бийска.

На фотографии актриса в пионерском галстуке. Отметим, что День пионерии в России отмечается 19 мая. Звезды активно делятся своими снимками из школы.

Ранее подобную фотографию «из прошлого» разместила актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Кстати, она отметилась в комментариях под снимком своей подруги. Звезда без проблем определила, что Валюшкина на фото сидит вторая справа.

«Самая лапонька», — отметила Бледанс, делая комплимент Валюшкиной. Актриса в долгу не осталась и поставила сердечко.

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Отметим, что Елена Валюшкина около пяти лет назад рассталась со своим вторым супругом – актером Александром Яцко, от которого у нее дочь и сын. Не так давно она рассказывала, что в последние годы много путешествует. Выходить в третий раз замуж звезда не намерена.