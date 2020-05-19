Только в губы: Лера Кудрявцева в день рождения обнародовала фото поцелуя с Митей Фоминым

В stories Instagram Лера Кудрявцева в день своего рождения обнародовала фото поцелуя с Митей Фоминым. Не секрет для многих, что светская львица замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. К слову, сам спортсмен полностью доверяет избраннице и не ревнует ее к друзьям по творческому цеху. Примечательно, что в кадре именитый певец целовал ведущую программы «Секрет на миллион» в губы.

Напомним, что Лера поддерживает приятельские отношения и с экс-возлюбленным Сергеем Лазаревым. Артист одним из первых навестил телеведущую, когда в декабре та попала в больницу. Певец также становился героем одного из выпусков программы «Секрет на миллион».

В беседе с Кудрявцевой поп-исполнитель дал понять, что в свое время она сделала из «мальчика настоящего мужчину». Несмотря на то, что артист близко общается с теледивой, он все же скрыл от нее появление второго ребенка. О том, что Сергей воспитывает дочку Анечку, светская львица узнала в эфире ток-шоу.

«Любви! Счастья тебе и твоей семье… Успехов! И сумасшедших рейтингов твоим телепроектам!» — обратился к имениннице Митя Фомин.

В интервью Тине Канделаки телеведущая призналась, что ее возлюбленный всегда хотел стать отцом девочки. Вместе с хоккеистом Игорем Макаровым она воспитывает дочку Марию. Знаменитость уточнила, что ей удалось исполнить заветную мечту своей второй половинки.