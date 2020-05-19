Сергей Исаев из «Уральских пельменей» позабыл, что снимает видео и засветил себя без штанов

Шоумен Сергей Исаев из «Уральских пельменей» в Instagram разместил забавный ролик о своих карантинных буднях. На записи юморист в синем пиджаке в галстуке.

«Добрый день, друзья. Продолжаем снимать программу «Дома с пельменями», — заявил он.

После этого шоумен отошел от камеры. Оказалось, что он без штанов в синих трусах. «Ой, это видео что ли?» — удивился он.

Отметим, что в Сети большую популярность приобрела новая рубрика шоу «Уральские пельмени» — «Дома с пельменями». Юмористы, которые сейчас находятся в своих загородных особняках, делятся своими карантинными буднями. Они снимают забавные ролики о жизни в условиях самоизоляции. Причем звезды не стесняясь показывают свои загородные особняки. Порой запись ведут их близкие родственники.

У юмористов из шоу из-за пандемии коронавируса «слетело» огромное количество выступлений в разных городах страны. Они сейчас с радостью коротают время дома с родными.