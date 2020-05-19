Александр Збруев поделился архивным снимком с молодыми Дуровым и Каневским в бане

Судя по всему, кадр был сделан, как минимум полвека назад.

Актер Александр Збруев, которому сейчас 82 года, в Instagram сделал репост снимка, который ранее разместил у себя на страничке его давний друг и приятель актер Леонид Каневский.

На фотографии можно увидеть совсем еще молодых звезд советского кинематографа в бане. Кроме Збруева и Каневского на фотографии актер Лев Дуров, который ушел из жизни летом 2015 года. Снимок сделан примерно полвека назад.

«Ну и про усы. Фото внука навеяло. Саша Збруев, Лева Дуров и я. Где-то в бане или в театре. Не помню уже». Леонид Каневский

Отметим, что не так давно в жизни Александра Збруева случилось трагическое событие. Ушел из жизни его брат актер театра и кино Евгений Федоров. Это случилось 30 апреля. Знаменитый актер пришел проститься с близким родственником, которого очень уважал и любил.

Добавим, что племянником Александра Збруева является актер и телеведущий Петр Федоров – старший. Он умер от рака в 1999 году в возрасте 39 лет. Внучатым племянником Збруеву приходится популярный актер Петр Федоров – младший.