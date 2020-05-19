Стало известно, какими боевыми искусствами владеет Меган Маркл. Кто бы мог подумать, что миниатюрная брюнетка может выйти на ринг? Оказывается, может. Бывший тренер герцогини рассказал, что во время съемок сериала «Форс-мажоры» в Торонто он длительное время занимался с Меган.

В интервью The Mirror Хорхе Бланко отметил, что работать с актрисой было очень приятно и интересно.

«Мы немного занимались боевыми искусствами: немного боксом, а иногда и кикбоксингом. Она очень хорошая и говорит по-испански, с аргентинским акцентом», — говорит Бланко.

Мужчина признался, что никогда не думал всерьез, что Маркл может стать женой принца.

«Я отлично провел время, тренируя ее», — заключил тренер и снова предложил знаменитости свои услуги.

Он не против возобновить работу с актрисой, а также привлечь к занятиям принца Гарри, пишет сайт Актуальные новости.

Кстати, боевые единоборства — это далеко не единственные навыки, которыми овладела Меган во время своей актерской карьеры. Она успела выучить испанский и французский язык, позаниматься балетом и йогой, пишет сайт «Радио «КП».