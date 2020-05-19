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«Пустили козла в огород»: Шевченков ушел из театра Джигарханяна из-за Цымбалюк-Романовской

Как отметил актер, пианистка получила власть и многих выжила.

«Пустили козла в огород»: Шевченков ушел из театра Джигарханяна из-за Цымбалюк-Романовской
Цымбалюк-Романовская выжила Шевченкова из театра/http://globallookpress.com/

Актер Алексей Шевченков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему в 2010 году ушел из театра под руководством Армена Джигарханяна, в котором прослужил до этого 13 лет.

«Причина кроется в этой даме — Виталине Цымбалюк-Романовской. Я тогда жил в служебной квартире театра. Появилась эта женщина, обладающая властью. Она внесла свои коррективы и очень много пришло от нее беды».

Алексей Шевченков

Как отметил актер, его друг, педагог в музыкальном училище, вспоминал историю из начала двухтысячных годов. В те годы пианистка трудилась концертмейстером в этом училище. Как-то они вместе выпивали, и она вдруг сказала, что мечтает выйти замуж за Армена Джигарханяна. Все тогда улыбнулась, но с годами так и случилось.

«Многие ушли из театра из-за нее. Пустили козла в огород. Ей дали власть. Она распространяла лживую информацию обо мне. Мы с Джигарханяном из-за нее поссорились. Я понимал: либо я останусь в театре, либо она», — сказал актер.

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