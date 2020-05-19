«Пустили козла в огород»: Шевченков ушел из театра Джигарханяна из-за Цымбалюк-Романовской

Актер Алексей Шевченков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему в 2010 году ушел из театра под руководством Армена Джигарханяна, в котором прослужил до этого 13 лет.

«Причина кроется в этой даме — Виталине Цымбалюк-Романовской. Я тогда жил в служебной квартире театра. Появилась эта женщина, обладающая властью. Она внесла свои коррективы и очень много пришло от нее беды». Алексей Шевченков

Как отметил актер, его друг, педагог в музыкальном училище, вспоминал историю из начала двухтысячных годов. В те годы пианистка трудилась концертмейстером в этом училище. Как-то они вместе выпивали, и она вдруг сказала, что мечтает выйти замуж за Армена Джигарханяна. Все тогда улыбнулась, но с годами так и случилось.