«Я был не человек, а животное»: Алексей Шевченков вспомнил, как от него ушла жена

По словам актера, это стало мощным толчком к тому, чтобы поменять свою жизнь.

Актер Алексей Шевченков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей супруге Ольге, актрисе театра под руководством народного артиста Армена Джигарханяна. От нее у него две дочери.

«Как-то раз в театр вошла красивая молодая девушка. Мы посидели, выпили вина. Потихоньку начали складываться наши отношения. Расписались мы только в 2007 году, а до этого долгое время просто жили вместе. Для меня было сложно стать несвободным человеком. Не люблю свадьбы. Я не хожу на них даже как приглашенный». Алексей Шевченков

Как отметила актер, в какой-то момент супруга ушла от него. Все из-за постоянных запоев актера.

«Я был не человек, а животное. Ольга от меня ушла. Это был мощный толчок, когда понимаешь: либо ты умрешь, либо начинаешь что-то делать. Пришло осознание, что надо спасаться. Сегодня я могу выпить, но алкоголь мне совсем неинтересен», — заметил актер.