«Я не помер, он не сел»: Шевченков рассказал, как Шнуров разбил бутылку шампанского об его голову

Актер Алексей Шевченков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил драку с музыкантом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Они вместе снимались в картине «Игры мотыльков». Съемки проходили в Златоусте Челябинской области.

По сюжету, Шевченков исполнил роль милиционера. Сергея Шнурову выпала роль музыканта Джона, клавишника главного героя Кости в исполнении актера Алексея Чадова. Картина вышла на экраны в 2003 году.

«Мы не были знакомы с Сергеем до съемок. Как-то ночью я взял стакан с водкой и пошел к нему в номер. Хотел выпить, познакомиться. Я был, конечно, нетрезв. Я плохо помню, если честно, что там случилось. Нетрадиционно как-то мы в итоге познакомились. Сергей разбил бутылку шампанского мне об голову. Это все алкоголь и нетрезвость. Нас разняли в ночи. На следующий день съемки продолжились. Съемочная группа сделала все, чтобы мы не встретились». Алексей Шевченков

Как отметил актер спустя полгода они снова пересеклись с музыкантом.