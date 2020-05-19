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«Я не помер, он не сел»: Шевченков рассказал, как Шнуров разбил бутылку шампанского об его голову

Скандальный эпизод случился на съемках картины «Игры мотыльков».

«Я не помер, он не сел»: Шевченков рассказал, как Шнуров разбил бутылку шампанского об его голову
Шнуров разбил бутылку шампанского об голову Шевченкова/http://globallookpress.com/

Актер Алексей Шевченков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил драку с музыкантом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Они вместе снимались в картине «Игры мотыльков». Съемки проходили в Златоусте Челябинской области.

По сюжету, Шевченков исполнил роль милиционера. Сергея Шнурову выпала роль музыканта Джона, клавишника главного героя Кости в исполнении актера Алексея Чадова. Картина вышла на экраны в 2003 году.

«Мы не были знакомы с Сергеем до съемок. Как-то ночью я взял стакан с водкой и пошел к нему в номер. Хотел выпить, познакомиться. Я был, конечно, нетрезв. Я плохо помню, если честно, что там случилось. Нетрадиционно как-то мы в итоге познакомились. Сергей разбил бутылку шампанского мне об голову. Это все алкоголь и нетрезвость. Нас разняли в ночи. На следующий день съемки продолжились. Съемочная группа сделала все, чтобы мы не встретились».

Алексей Шевченков

Как отметил актер спустя полгода они снова пересеклись с музыкантом.

«Мы с улыбкой вспоминала уже ту ситуацию. Хорошо, что я не помер тогда, а он не сел», — заявил актер.

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