«Низкий поклон»: Алексей Шевченков вспомнил, как Джигарханян спас его от пристрастия к алкоголю

По словам актера, руководитель театра не сделал поспешных выводов и не уволил его.

Актер Алексей Шевченков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как пристрастился к алкоголю. Он признал, что пагубную привычку ему помог победить народный артист Армен Джигарханян. С 1997 по 2010 год Шевченков был артистом театра под руководством Армена Джигарханяна.

«Я очень сильно пил и не мог остановиться. В какой-то момент понял, что надо что-то делать с собой. Пришел за помощью к Армену Борисовичу. Он понимал, что бессмысленно что-то говорить в этой ситуации. Понимал, что если человек захочет, то поборет вредную привычку. Я благодарен ему, что он не сделал поспешных выводов и не уволил из театра. Он надеялся и знал, что я справлюсь. Армен Борисович оказался прав. Спустя четыре года я бросил пить». Алексей Шевченков

Как отметил актер, Армен Джигарханян, когда понял, что Алексей Шевченков взялся за ум, то стал предлагать ему главные роли в театре. Актер, безусловно, это оценил и ушел в работу.

«Работа стала меня вытаскивать меня из ямы. Армен Борисович мне стал доверять серьезные большие роли. Низкий ему поклон и спасибо за все», — заявил актер.