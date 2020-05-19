«Началась звездная болезнь»: Иващенко из «Сватов» объяснила, почему не любит вспоминать сериал

По словам девушки, сейчас она пробует себя как блогер.

Звезда «Сватов» Ульяна Иващенко на страничке картины в Instagram объяснила, почему не любит вспоминать съемки в этом сериале. Напомним, что она сыграла в картине маленькую девочку Женечку Ковалеву. Актриса снималась в двух первых сезонах ленты. Потом ее роль играли другие актрисы.

«Я не люблю вопросы про сериал «Сваты». Вообще не люблю, когда спрашивают: «Она снималась в «Сватах?» Вы воспринимаете меня как актрису, а я — блогер. Не хочу продолжать. Неприятное впечатление. Конечно, было здорово, весело, но у меня началась звездная болезнь. Там были неприятные ситуации на съемочной площадке, о которых я вам не могу рассказать. Не надо писать и спрашивать: «А какую роль она играла?». Не хочу об этом говорить. Тема закрыта. Пока». Ульяна Иващенко

Отметим, что родители у Ульяны известные актеры – Петр Иващенко и Инна Королева. Именно они и привели ее на съемочную площадку.

Добавим, что на протяжении нескольких лет Ульяна Иващенко встречалась с актером Андреем Карпенко. Позже они расстались. Сейчас у нее новый молодой человек. Иващенко мечтает уехать жить в США и поступить в этой стране на режиссерский факультет.