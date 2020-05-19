«Челентано»: Жигунов засветился в Сети с неожиданным талантом

Сергей Жигунов, чтобы спастись от пандемии, ушел в самоизоляцию в маленькую деревушку с 50 жителями в Архангельской области. По неподтвержденной информации, мужчина уединился здесь со своей новой возлюбленной Викторией Ворожбит.

Из-за непростых условий актеру приходится осваивать навыки, с которыми трудно столкнуться в обычной городской жизни.

На обнародованном в Сети видео 57-летний актер мастерски колет дрова. После эффектной демонстрации мужской мощи Сергей игриво подмигивает в камеру.

«Красота…Хорошо жить в домике в деревне», «Челентано», «Ловко у Вас получается дрова колоть. Я пробовала, не получается», «Мужчина-мечта…», «Ах, какой! Мне б такого!» — пришли в восторг от увиденного почитатели российского артиста.

Отметим, что поводом для слухов о воссоединении Виктории и Сергея стали их посты в Instagram, которые часто практически идентичны. Фолловеры заметили, что в их публикациях появляется один и тот же домик, окружающая природа и даже кот. Кроме того, в видеороликах Ворожбит слышится за кадром голос, похожий на Жигунова.