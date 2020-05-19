Глюкоза поделилась бьюти-лайфхаками, которые быстро вернут свежий вид

Певица открыла секрет, как всегда выглядеть свежей и отдохнувшей.

Певица Наталья Ионова обычно отлично выглядит. Независимо от времени суток девушка знает, как иметь свежий и отдохнувший вид. У Глюкозы есть свои секреты, которыми она готова поделиться с поклонниками.

Бьюти-лайфхаки от знаменитости не требуют больших затрат и придутся по душе многим представительницам прекрасной половины человечества.

Итак, для того, чтобы привести себя в тонус утром, нужно сделать зарядку. Если времени на тренировку нет, то ситуацию спасет контрастный душ.

«Он очень хорош и для меня всегда эффективнее, чем просто умыться», — советует певица.

Справиться с лишней отечностью певице помогает ледяной массаж. Она всегда держит в холодильнике замороженный ромашковый чай. Если с утра на лице нет должной свежести, то артистка использует ледяные кубики для массажа.

«Осторожно. Ощущения от массажа должны быть только приятными», — предупреждает певица.

Финальный аккорд — это увлажняющий крем. Такой комплекс процедур вернет отдохнувший вид и поможет остаться довольным отражением в зеркале, сообщает 5-tv.ru.

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