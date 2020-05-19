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«Братик, мы всегда рядом, ты лучший»: Потап поздравил рэпера Позитива с днем рождения

Музыканту 19 мая 2020 года исполнился 31 год.

«Братик, мы всегда рядом, ты лучший»: Потап поздравил рэпера Позитива с днем рождения
Потап поздравил друга Позитива с днем рождения/http://globallookpress.com/

Музыкант Потап в Instagram тепло поздравил с днем рождения украинского рэпера Позитива. Музыканту, с которым он сотрудничает уже много лет, 19 мая исполнился 31 год.

«Братик, мы всегда рядом, ты лучший, с твоим днем!»

Потап

Отметим, что рэпер Позитив является участником популярной на Украине группы MOZGI. После школы он обучался в Кембридже. С 2010 года Позитив вместе с Надеждой Дорофеевой выступали в проекте «Время и стекло». Буквально два месяца назад, в марте 2020 года, группа прекратила свое существование. Отметим, что рэпер Позитив вместе с Надей Дорофеевой в 2017 году был наставником украинского аналога шоу «Голос. Дети».

Потап год назад сыграл свадьбу с певицей Настей Каменских. Для многих этот брак стал полной неожиданностью. Все-таки исполнители знали до этого и выступали вместе много лет. Совместных детей у пары пока нет, хотя они не раз подчеркивали, что мечтают о потомстве.

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Надя ДорофееваНастя КаменскихпозитивПотап
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