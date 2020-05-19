«Рядом должен быть очень гибкий человек»: Кравец назвала Гагарину амбициозной девушкой

Ранее в изданиях светской хроники появилась информация о том, что Полина Гагарина рассталась со своим вторым мужем — звездным фотографом Дмитрием Исхаковым. Примечательно, что сама певица никаких официальных комментариев на этот счет не давала. В свою очередь, пиар-директор артистки Наталья Мостакова в беседе с журналистами уточнила, что при желании ее подопечная сама расскажет обо всем прессе, отказавшись развивать эту тему.

На фоне происходящего корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с известной светской львицей Аленой Кравец, которая поделилась свежими новостями, обсуждаемыми в кулуарах столичного бомонда. Так, девушка дала понять, что отношения с мужем у поп-исполнительницы обострились уже давно. На протяжении последних двух месяцев Полина живет отдельно от возлюбленного. К слову, снимки с Исхаковым артистка публиковала еще в феврале. С тех пор Гагарина делится в микроблоге отчетными кадрами с концертов и семейными фото, но без мужа.

Проблемы в семье артистки, как утверждает Кравец, возникли уже давно. И самоизоляция скорее всего стала неким катализатором в этой истории. Кроме того, Алена уточнила, что возлюбленная Дмитрия Исхакова обладает непростым характером. И рядом с ней должен быть очень гибкий и уступчивый мужчина, готовый принимать все стороны своей сильной женщины.