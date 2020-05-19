«Перебрал с алкоголем и стал писать бывшим»: Соловьева ответила на претензии Жидкова

Модель Лилия Соловьева ответила на претензии своего бывшего гражданского супруга актера Ивана Жидкова. Напомним, что пара рассталась несколько лет назад. У них есть совместный сын Степан. Не так давно Жидков заявил, что Соловьева не позволяет ему видеться с ребенком. Он пообещал это без внимания не оставить. Актер намеревался перестать платить алименты.

Как отметила Соловьева, она была крайне удивлена словам Жидкова. С ребенком она ему не позволяет видеться из-за пандемии. Актер ведет активный образ жизни и может заразить близких. Рисковать здоровьем сына модель просто не хочет.

«Создавалось впечатление, что человек просто перебрал с алкоголем и стал писать бывшим — как по сюжету анекдота. Я сейчас забочусь о себе, потому что ребенку нужна здоровая мама». Лилия Соловьева

Как подчеркнула модель, Жидков чуть позже выплатил алименты на ребенка. По ее словам, с актером, кроме сына, их уже давно ничего не связывает. В ее жизни время от времени появляются мужчины, но пока чем-то серьезным это не заканчивается, сообщает «СтарХит».