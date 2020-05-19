«Сложилась непростая ситуация»: экс-участница Little Big Анна Каст объяснила, почему ушла из группы

Бывшая участница популярного музыкального коллектива из Санкт-Петербурга Little Big Анна Каст объяснила, почему несколько лет назад ушла из группы. В коллективе она была в период с 2013 по 2016 год.

«У меня сложилась непростая ситуация, я была в группе, но параллельно работала в школе воспитательницей. Некоторые родители детей не очень хорошо относились к моему творчеству». Анна Каст

Как отметила Каст, дети видели клипы группы на YouTube. Естественно, что рассказывали о ней родителям. В итоге девушка поняла, что надо уходить из коллектива.

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По словам Анны Каст, в те годы группа в основном выступала в Санкт-Петербурге. Было всего несколько выездов в другие города. Как добавила исполнительница, у них была мощная смысловая идея клипов, что и помогло завоевать любовь публики.

При этом она подчеркнула, что группа очень разносторонняя. Некоторые клипы, к примеру, сделаны в иностранной манере, а некоторые призваны высмеять российскую действительность, сообщает «МК».