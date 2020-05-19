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«Мой муж оказался очень настойчивым»: дочь Серова вспомнила, как познакомилась с супругом

Семейная пара отпраздновала ситцевую свадьбу.

«Мой муж оказался очень настойчивым»: дочь Серова вспомнила, как познакомилась с супругом
Дочь Серова отметила ситцевую свадьбу с мужем/https://www.instagram.com/mishel_serova/

Дочь музыканта Александра Серова Мишель отпраздновала с мужем Романом ситцевую свадьбу. Как она рассказала, их знакомство с будущим супругом случилось два года назад в дождливый вечер. В тот день подруга Ксения позвала ее в гости.

Мишель Серова. Фото
Мишель Серова отметила с мужем ситцевую свадьбу. Фото: instagram.com/mishel_serova/

По словам Мишель Серовой, она была сильно уставшей и гулять ей совсем не хотелось. Однако она все же отправилась к подруге, где и состоялось знакомство с будущим супругом. Мужчина в первый же вечер хотел проводить девушку до дома, но она отказалась.

«На следующий день была свадьба моих друзей, и тогда я получила первое сообщение. С тех пор мы начали общаться. Я тогда не придавала этому общению ничего серьезного. Но мой муж оказался очень настойчивым и со временем очень меня заинтересовал. А еще я отметила для себя его поступки — они были очень показательными, что очень важно. Спустя год в этот день 18 мая мы отмечали нашу свадьбу».

Мишель Серова

Отметим, что супруг Мишель Серовой – бизнесмен. Он далек от мира шоу-бизнеса.

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