«Мой муж оказался очень настойчивым»: дочь Серова вспомнила, как познакомилась с супругом

Дочь музыканта Александра Серова Мишель отпраздновала с мужем Романом ситцевую свадьбу. Как она рассказала, их знакомство с будущим супругом случилось два года назад в дождливый вечер. В тот день подруга Ксения позвала ее в гости.

По словам Мишель Серовой, она была сильно уставшей и гулять ей совсем не хотелось. Однако она все же отправилась к подруге, где и состоялось знакомство с будущим супругом. Мужчина в первый же вечер хотел проводить девушку до дома, но она отказалась.

«На следующий день была свадьба моих друзей, и тогда я получила первое сообщение. С тех пор мы начали общаться. Я тогда не придавала этому общению ничего серьезного. Но мой муж оказался очень настойчивым и со временем очень меня заинтересовал. А еще я отметила для себя его поступки — они были очень показательными, что очень важно. Спустя год в этот день 18 мая мы отмечали нашу свадьбу».

Мишель Серова

Отметим, что супруг Мишель Серовой – бизнесмен. Он далек от мира шоу-бизнеса.