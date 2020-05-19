Яна Поплавская поделилась архивным снимком мамы-актрисы и любимой бабушки

Как отметила звезда, она прекрасно помнит, как родительница играла в театре на Таганке.

Актриса Яна Поплавская в Instagram разместила архивный кадр, на котором можно увидеть ее совсем еще молодую маму и бабушку. Как отметила «Красная шапочка советского кинематографа», ей очень не хватает бабушки, которая уже ушла из жизни. После ее смерти Поплавская часто звонила на ее номер и слышала длинные гудки, которые раздавались в пустой квартире. В тот момент актриса мечтала, чтобы бабушка взяла трубку и спросила, как у нее дела.

«А мама, тут моя мама-девочка, но я помню ее такой, когда она играла в театре на Таганке, ее короткие платья и греческие сандалии на длинной шнуровке и шикарные густые черные волосы! Как я люблю фотографии и истории» Яна Поплавская

Отметим, что Яна Поплавская родилась в семье творческих работников. Ее отец Евгений Васильевич – журналист, сотрудник иновещания СССР.

Что касается матери Евгении Юрьевны, то она окончила школу искусств в Ростове-на-Дону, была актрисой театра на Таганке и театра Моссовета.