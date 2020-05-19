«Сладкая девочка»: Лиза Галкина в стильной шапочке умилила своей улыбкой

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лизы появилась красивая фотография девочки. На снимке Лиза Галкина в красивой розовой шапочке улыбается на камеру. Девочка, у которой огромная армия поклонников, буквально светится от счастья.

«Сладкая девочка», «Красотулечка», — заявили в комментариях пользователи.

Отметим, что в этом году Лиза и ее братик Гарри Галкин должны пойти в первый класс. Осенью им исполнится семь лет. Сейчас ребята находятся в замке своих родителей в деревне Грязь.

Добавим, что к шести годам Лиза и Гарри прекрасно знают французский язык. К ним регулярно приходит репетитор по этому предмету. Кроме того, они обожают плавать в бассейне.

Родители близнецов окружили их заботой и вниманием. Нет ничего удивительного, что у Лизы и Гарри огромная армия поклонников в социальных сетях. При этом отец девочки и мальчика регулярно рассказывает о своих наследниках и их увлечениях.