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«Сладкая девочка»: Лиза Галкина в стильной шапочке умилила своей улыбкой

Девочка в семье певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина растет настоящей красоткой.

«Сладкая девочка»: Лиза Галкина в стильной шапочке умилила своей улыбкой
Лиза Галкина умилила своей улыбкой/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaa/

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лизы появилась красивая фотография девочки. На снимке Лиза Галкина в красивой розовой шапочке улыбается на камеру. Девочка, у которой огромная армия поклонников, буквально светится от счастья.

«Сладкая девочка», «Красотулечка», — заявили в комментариях пользователи.

Отметим, что в этом году Лиза и ее братик Гарри Галкин должны пойти в первый класс. Осенью им исполнится семь лет. Сейчас ребята находятся в замке своих родителей в деревне Грязь.

Добавим, что к шести годам Лиза и Гарри прекрасно знают французский язык. К ним регулярно приходит репетитор по этому предмету. Кроме того, они обожают плавать в бассейне.

Родители близнецов окружили их заботой и вниманием. Нет ничего удивительного, что у Лизы и Гарри огромная армия поклонников в социальных сетях. При этом отец девочки и мальчика регулярно рассказывает о своих наследниках и их увлечениях.

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