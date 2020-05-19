Джиган поделился архивным снимком из Одессы, на котором ему два годика

Певец появился на свет в 1985 году на Украине.

Рэпер Джиган в Instagram опубликовал архивный снимок, на котором он в 1987 году в Одессе. Отметим, что именно в этом городе музыкант появился на свет. На черно-белой фотографии он в смешной дубленке и шапке. Добавим, что детство музыканта прошло на Украине.

«Когда мир можно было спасти от песен Джигана», «Давид очень на вас похож», «Ты здесь еще хороший малый не то, что сейчас», — стали подшучивать над певцом его поклонники и хейтеры.

Добавим, что сейчас в жизни Джигана не самый простой период. Не так давно супруга модель Оксана Самойлова, от которой у него четверо детей, подала документы на развод.

больше по теме Пути назад нет: ход делу по разводу Самойловой и Джигана дадут в июне Бизнесвумен не намерена возвращаться к отцу своих четверых детей.

Как известно, проблемы в семье начались вскоре после рождения сына Давида. Семья в тот момент находилась в США, но затем вернулась в Россию.