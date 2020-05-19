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«Чудесный малыш у меня растет»: Самойлова отпраздновала три месяца с рождения сына

Как отметила модель, ребенок у нее очень спокойный.

«Чудесный малыш у меня растет»: Самойлова отпраздновала три месяца с рождения сына
Самойлова отпраздновала три месяца с рождения сына/http://globallookpress.com/

Модель Оксана Самойлова отпраздновала три месяца со дня рождения сына Давида. Напомним, что ребенка она родила от рэпера Джигана. В семье также подрастают три прекрасных дочки.

«Три месяца сегодня человеку. Три месяца, как я мама четырех детей. Я думала, что Майя у нас ангельским ангелочком была, но Давидик в своем спокойствии и умиротворении превзошел даже ее. В общем, чудесный малыш у меня растет. Пусть так будет и дальше».

Оксана Самойлова

Отметим, что не так давно Оксана Самойлова подала на развод с музыкантом. Некоторые поклонники пары надеются, что рэпер сможет вернуть супругу.

Сейчас Джиган регулярно постит фотографии с любимой супругой и детьми. Не исключено, что он пытается вымолить прощение за свое поведение, однако Самойлова остается непреклонной. Она намерена расстаться с рэпером, который предал ее и не помог в первые месяцы после родов.

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