«Хочу сделать для любимой праздник»: Задойнов объяснил, почему вернулся с женой на «Дом-2»

По словам бывшего участника телестройки, он хочет победить в конкурсе «Свадьба на миллион».

Бывший участник проекта «Дом-2» Александр Задойнов, который недавно со своей супругой Ксенией снова появился на шоу, объяснил, почему он среди участников скандальной телепрограммы.

Как отметил Задойнов, в апреле этого года у него состоялась свадьба, но из-за пандемии никаких пышных торжеств не было. Молодой человек надеется, что на шоу «Дом-2» ему удастся вместе с любимой супругой победить в конкурсе «Свадьба на миллион». Это позволит в будущем отпраздновать торжество как следует.

«Из-за пандемии у нас не было пышного торжества, мы просто расписались. Теперь я хочу сделать для любимой праздник». Александр Задойнов

Как отметил Задойнов, он без ума от супруги. Она почувствовала его, а он ее. В планах создание крепкой семьи с детьми. Отметим, что у Александра Задойнова есть две дочери от предыдущих отношений. С наследницами он видится крайне редко, сообщает «СтарХит».