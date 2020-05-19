Андрей Макаревич лишен возможности видеться с молодой женой-израильтянкой

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич из-за пандемии не видится со своей молодой супругой Эйнат Кляйн. Напомним, что девушка на тридцать лет моложе певца. Он лишь недавно в радиоэфире проболтался, что женился.

Эйнат Кляйн – израильтянка. Она не успела вернуться в Россию до закрытия границ. С мужем связь девушка поддерживает с помощью социальных сетей.

Кстати, журналистам удалось дозвониться до Эйнат Кляйн, которая годится Макаревичу в дочери. Ей 36 лет. О личной жизни она рассказывать отказалась. Бросилось в глаза, что девушка прекрасно говорит на русском, правда, с израильским акцентом.

Эйнат Кляйн ранее несколько лет назад жила в Киеве. В столице Украины окончила факультет журналистики, после чего вернулась в Израиль. Девушка обожает путешествовать. В одном из туров по Эфиопии судьба и свела ее с Макаревичем, который также без ума от поездок в другие страны мира. Эйнат занимается туристическим бизнесом, но на период пандемии нашла себя в продаже вин, сообщает «Собеседник».