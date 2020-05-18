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«Вот это да!»: Безруков показал, как годовалый сын уверенно ходит в папиных кроссовках

Актер умилил поклонников домашним видео.

«Вот это да!»: Безруков показал, как годовалый сын уверенно ходит в папиных кроссовках
Сергей Безруков. фото: globallookpress.com/

Сергей Безруков обычно постоянно находится на гастролях. Он ценит каждое мгновение, проведенное с семьей, поэтому карантин стал своеобразным подарком для артиста. Теперь он целыми днями наслаждается компанией жены Анны Матисон и детей. У них подрастает трехлетняя дочь Мария, а также годовалый сын Степан. Лицо старшего наследника пара пока скрывает. Однако с каждым разом актер все чаще показывает малышей поклонникам.

На днях Безруков запечатлел свою жену с детьми. Теперь ему удалось сделать уникальные кадры. Сын артиста облачился в папины кроссовки и в них уверенными шагами прошелся по дому. При этом Степа был облачен в темно-серые джинсы и полосатую кофту, а на его голове красовалась розовая шапочка.

«Это маленький Мук, скороход пошел! Смотри! Маленький Мук! Скороход! Правильно, сынок, ты даже в одном пойдешь! Молодец! Вот это да», — комментировал Сергей за кадром.

На видео можно заметить супругу актера, которая тоже следила за наследником, а также сухой бассейн с шарами. По всей видимости, в нем любит играть сын звездной пары. Поклонники восхитились мальчиком.

«Какие счастливые моменты», «Какой малыш, просто чудо», «Какой хороший малыш», «Сколько дел! Князь в поход собирается», «Модник», «Такая милота! Прелесть!», «В папиных башмаках! Какая отрада для папиной души!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Безруков состоит в браке с Анной уже четыре года. С предыдущей избранницей Ириной он прожил вместе 15 лет. После развода женщина пока не обрела своего счастья, но надеется, что еще встретит мужчину, которому сможет довериться.

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