Сын Цывиной закатил громкую вечеринку вскоре после смерти матери

Об этом рассказали подруги актрисы, на могиле которой до сих пор нет памятника.

Сын актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни чуть больше года назад, Евгений Благонравов, как уверяют подруги его матери, вскоре после смерти родительницы закатил громкую вечеринку, посвященную своему дню рождения. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Как уверяют женщины, после смерти Цывиной Евгений собирал деньги на похороны матери. Все удалось набрать около двух миллионов рублей. Вот только часть денег пошла не по назначению. К примеру, на могиле до сих пор не установлен памятник, хотя прошло больше года.

Сейчас Евгений живет в доме своей матери. Он не собирается делиться наследством с сестрой в равных долях. Как известно, дочь Цывиной Зинаида с четырех лет живет в Америке.

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Как считают подруги актрисы, сейчас брат и сестра из-за денег готовы убить друг друга. Кстати, подруги Цывиной утверждают, что Евгений Благонравов сделал ремонт в квартире матери. При этом на тот момент он еще не вступил в права наследства.