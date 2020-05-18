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Петр Федоров с братом Алексеем разделят наследство знаменитого деда

Актер Евгений Федоров ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Петр Федоров с братом Алексеем разделят наследство знаменитого деда
Петр Федоров похоронил деда/http://globallookpress.com/

Актер Петр Федоров и его брат Алексей разделят наследство, которое осталось после смерти их знаменитого деда актера Евгения Федорова. Он умер в возрасте 96 лет. Актер приходится братом народному артисту России Александру Збруеву, который пришел проститься с родственником.

Евгений Федоров. Фото
Евгению Федорову было 96 лет/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Отметим, что актера похоронили на Хованском кладбище столицы. Там покоится его жена и сын Петр, который умер в 1999 году в возрасте 39 лет от рака. Внуку Петру с братом досталась дача деда в Подмосковье и его квартира.

«Он мой дорогой дедушка. Он переживал в последнее время о своей жизни. Был окружен всегда любящими людьми. Он — невероятный человек. Таких сейчас нет на земле. Дед — мой учитель. Я благодарен ему за профессию. За ощущение личности внутри себя. Я ему благодарен за тот урок, который он мне дал, за любовь к жизни. Он был лучший дедушка на свете».

Петр Федоров

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