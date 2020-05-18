Петр Федоров с братом Алексеем разделят наследство знаменитого деда

Актер Петр Федоров и его брат Алексей разделят наследство, которое осталось после смерти их знаменитого деда актера Евгения Федорова. Он умер в возрасте 96 лет. Актер приходится братом народному артисту России Александру Збруеву, который пришел проститься с родственником.
Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Отметим, что актера похоронили на Хованском кладбище столицы. Там покоится его жена и сын Петр, который умер в 1999 году в возрасте 39 лет от рака. Внуку Петру с братом досталась дача деда в Подмосковье и его квартира.
«Он мой дорогой дедушка. Он переживал в последнее время о своей жизни. Был окружен всегда любящими людьми. Он — невероятный человек. Таких сейчас нет на земле. Дед — мой учитель. Я благодарен ему за профессию. За ощущение личности внутри себя. Я ему благодарен за тот урок, который он мне дал, за любовь к жизни. Он был лучший дедушка на свете».