Петр Федоров с братом Алексеем разделят наследство знаменитого деда

Актер Петр Федоров и его брат Алексей разделят наследство, которое осталось после смерти их знаменитого деда актера Евгения Федорова. Он умер в возрасте 96 лет. Актер приходится братом народному артисту России Александру Збруеву, который пришел проститься с родственником.

Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Отметим, что актера похоронили на Хованском кладбище столицы. Там покоится его жена и сын Петр, который умер в 1999 году в возрасте 39 лет от рака. Внуку Петру с братом досталась дача деда в Подмосковье и его квартира.