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«Богородица Алла»: художник из Санкт-Петербурга продает портрет Пугачевой из гречки

В идеале Алексей Шабалин хочет, чтобы творение приобрела сама Примадонна.

«Богородица Алла»: художник из Санкт-Петербурга продает портрет Пугачевой из гречки
Художник нарисовал Пугачеву из гречки/http://globallookpress.com/

Художник из Санкт-Петербурга Алексей Шабалин продает портрет певицы Аллы Пугачевой из гречки. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В идеале он рассчитывает, что покупательницей станет сама Примадонна.

Алексей Шабалин. Фото
Художник мечтает встретиться с Пугачевой/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«На портрете изображена богородица Алла. Она много сделала для России, поэтому я ее нарисовал. Хотел бы вручить портрет ей лично или продать. Любимая Алла Борисовна. Хочу с вами встретиться. Из гречки портреты, я думаю, вам еще никто не дарил».

Алексей Шабалин

Между тем Шабалин не единственный, кто сейчас торгует портретами и рисунками, к которым причастна Примадонна. Так за 150 тысяч рублей продается уникальный рисунок Пугачевой.

Рисунок Аллы Пугачевой. Фото
Супруги продают рисунок Пугачевой/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Как заверила супружеская пара, которой он сейчас принадлежит, много лет назад это творение было у повара одного из ресторанов. Он был знаком с Примадонной. Мужчина в какой-то момент ушел из заведения, а вещи оставил. Среди них и был рисунок.

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