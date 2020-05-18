«Забыла собрать себя изнутри»: Миро объяснила народную нелюбовь к жене Петросяна

Блогер Лена Миро высказала свое мнение по поводу народной неприязни по отношению к супруге Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Поводом послужила перепалка между 31-летней девушкой и ее подписчиками в Instagram о ее образе в косыночке.

Напомним, возлюбленная 74-летнего комика примерила актуальный look, однако вместо одобрения нарвалась на волну критики и сравнение со старушкой. Татьяна не стала молчать и сорвалась на своих фолловеров, обвиняя их в безвкусии и сравнивая себя с дамами из высшего общества – дескать, они-то понимают, что это стильно, а вы – нет.

«Танечка обратила внимание не только на платочек, но и на свой собственный пряник, и на манеру себя держать. Старательно собирая внешний образ, Танечка забыла собрать себя изнутри. Танечка, ты не Грейс Келли и никогда ею не будешь несмотря на все твои платочки, сумочки, туфельки», — высказалась акула пера.

Миро заметила, что девушка сама по себе симпатичная и неплохая. Ее бы она даже на работу себе взяла, поскольку та очень аккуратна и чистоплотна. А многочисленные комментарии со стороны мещанок – это чистой воды зависть.