«Нашел точнейший образ»: Собчак сыграла комичную старушку в фильме Богомолова

Ксения Собчак сыграла старушку в сериале своего мужа Константина Богомолова «Безопасные связи». Режиссер дал своей благоверной далеко не главную роль и вовсе не роковой красавицы.

«Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных крутых ролей. Признаюсь, я — не исключение… Спасибо Константину Богомолову за то, что наконец нашел точнейший образ!!! Комические старушки — это мое!!! А если серьезно, то это совершенно прекрасный сериал. Я невероятно горжусь тобой, по этим монологам можно выпускать отдельную книгу», — высказалась о своем участии в фильме мужа Ксения.

В киноленте ведущая сыграла пожилую мать молодого мужчины с семейными проблемами, которого играет Никита Ефремов. Испытывая трудности с женой, он обратился за помощью к своей маме (Собчак).