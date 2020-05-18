Милонов потребовал отправить Башарова мыть общественные туалеты за избиение жен

По словам депутата, актеру плевать на мнение людей и на своих жертв.

Депутат Виталий Милонов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что актер Марат Башаров, который не раз признавался, что бил своих жен, должен ответить за свои поступки по всей строгости закона.

«Он живет по принципу: я избиваю своих жен, а мне за это ничего не будет. Я такой великий. Конечно, это наглость. Сегодня он избивает одну жену, завтра другую, а послезавтра он, как один известный профессор, просто убьет свою подругу. Он публично призывает следовать его примеру. Тот, кто избивает жену, может теперь сказать, что он последователь Марата Башарова». Виталий Милонов

Как считает Милонов, действия актера уголовно наказуемы, и он должен понести ответственность. «Его надо наказать, как минимум общественными работами. Это может быть уборка улиц или общественных туалетов. А, возможно, все-таки и тюремное заключение», — заметил Милонов.

По словам слуги народа, актеру плевать на мнение людей и на своих жертв, но Башарову, как он думает, небезразлично мнение коллег по сцене. «Его просто не надо снимать в кино. Это было бы жестокое наказание. Свой талант он хоронит насилием и алкоголизмом», — заявил Милонов.