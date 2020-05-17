«Фанатела от Леонтьева»: Асмус рассказала 10 фактов о себе

Кристина Асмус опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о себе десять новых фактов. Актриса отметила, что это любимая рубрика ее подписчиков, которые безустанно следят за ней. Одним из первых в списке оказались обращения типа «солнце» и «зая».

Кристина написала, что терпеть не может подобные ласки. На вторую строку она вынесла музыку. Где уточнила, что предпочитает классический студийный вариант хита и не очень любит лайф запись концертов. Так же звезда не любит сморкаться во влажные салфетки, забывает поздороваться в сообщениях и непременно держит бокал на весу, если кто-то говорит речь.

«Я вообще не разбираюсь в Pодиаках. Знаю парочку знаков своих близких и все. И всегда удивляюсь, когда люди на названную дату рождения сходу говорят Овен ты или Скорпион», — вынесла на шестую строку актриса. View this post on Instagram A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on May 17, 2020 at 9:24am PDT

Асмус также предпочитает вешать вещи на вешалку, чем складывать их на полку. Она не любит развлекательные посты в социальных сетях, где нужно угадать, какого цвета одежда или обувь. Звезда призналась, что любит крошки от чипсов и вспомнила про неожиданную любовь из прошлого.

В конце поста Асмус предложила определить подписчикам свои качества, которые у них совпадают с ее списком фактов. Поклонники ответили сразу.