«Семья – это обязательства»: Лолита объяснила, почему не торопится в шестой раз замуж

По словам певицы, ей не хочется снова стоять у плиты.

Певица Лолита в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему пока не собирается замуж за своего нового возлюбленного. Как известно, после развода с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым она недолго тосковала и была одинока.

«Я очень уважаю его работу. Он очень занятой человек. От его деятельности многое зависит. Свобода – очень хорошее слово. Семья – это обязательства. Вставать у плиты не хочу, поэтому пока не собираюсь выходить замуж». Лолита

Как сказала звезда, они с возлюбленным могут часами разговаривать по телефону по ночам. «Когда есть возможность, то, конечно, проводим время вместе. Ничего в этом такого нет», — заметила она.

Как сказал певица, у ее возлюбленного есть свой большой дом. Но сейчас карантин, поэтому в нем она бывает нечасто. «Невозможно представить, чтобы я с сумкой и вещами переехала к нему. Мой мужчина самодостаточный человек, поэтому периодически мы устраиваем посиделки друг у друга», — сказала певица.