«Тренировка у него стоила две тысячи рублей»: Жорин озвучил заработки бывшего мужа Лолиты

По словам адвоката, тренер по игре в сквош не мог содержать даже самого себя.

Адвокат Сергей Жорин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о заработках пятого мужа Лолиты тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова. Как известно, певица официально развелась со спортсменом.

«Когда он жил с Лолитой, то у него тренировка стоила две тысячи рублей. В неделю он зарабатывал 15 тысяч рублей. В месяц получалось где-то тысяч шестьдесят. Для Москвы это недостаточно. Даже чтобы мужчине содержать самого себя». Сергей Жорин

Как сказал Жорин, Иванов все еще прописан у Лолиты и не собирается выписываться. «Он написал несколько заявлений на Лолиту. Хочет посадить ее в тюрьму. Также он попросил вернуть ему вещи, которые хранятся в доме Лолиты в Болгарии. Я считаю, если живешь за счет женщин – хвост подожми», — сказал Жорин.

Также адвокат уверяет, что у Иванова криминальное прошлое. «Есть информация, когда он жил в Белоруссии, то был вхож в криминальные круги. У него было прозвище, даже есть шрам. Все его косяки теперь вскрылись. Вскрылся его предыдущий брак, переписка с женщиной», — сказал Сергей Жорин.