«Аппетита нет никакого»: Анатолий Трушкин продолжает борьбу с коронавирусом

Как отметил писатель, у него слабость и температура.

Популярный писатель и сатирик Анатолий Трушкин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как себя чувствует. Сейчас он находится в больнице. У писателя несколько дней назад был обнаружен коронавирус. Отметим, что сейчас сатирику 78 лет.

«Плохо, пока плохо себя чувствую. Температура 38.3. При такой нормальной-то не живут. Плазму сделали. Аппетита нет никакого. Слабость. Пытаюсь читать. Даже свои книги не читаю – противно. Я все жду, чтобы плазма начала сказываться». Анатолий Трушкин

Как отметил сатирик, к аппарату искусственной вентиляции легких его пока не подключают.

«У меня отдельная палата. Кислородное питание. Маску надеваешь и насыщаешься кислородом. Но дышать противно. Все через надо, через волю», — сказал Анатолий Трушкин.

Кстати, в эфире программы отметили, что через несколько дней после этого разговора Трушкину стало хуже. Сейчас он, судя по всему, подключен к ИВЛ. Врачи борются за его жизнь.