Борис Грачевский планирует увезти жену и новорожденного ребенка на дачу

Как отметил режиссер, в квартире у них нет даже балкона.

Режиссер Борис Грачевский в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что безумно счастлив. Не так давно молодая супруга Екатерина подарила ему сына Филиппа. Сейчас они находятся дома. Ребенку 8 мая исполнился месяц. В планах у семейства уехать жить на дачу.

«Мы живем сейчас в квартире. Планируем переехать за город. Там воздух хороший. Тут у нас даже нет балкончика. Очень тяжело все время быть в четырех стенах». Борис Грачевский

Как отметил создатель киножурнала «Ералаш», они с супругой очень рады и довольны. «Он у нас родился 3830 граммов. Рост — 56 сантиметров. Зовут его Филипп. Я хотел сказать, что наблюдать беременность жены — это счастье. Она светилась. Можно было в темноте книгу читать около нее. И теперь она все время улыбается», — заметил режиссер.

Как сказал Грачевский, Филипп теперь в их семье самый главный человек. «Как только Катя родила, то я сразу к ней пришел в палату. Я сдавал тест на коронавирус, чтобы меня пустила в роддом. Ее подруга была рядом с ней во время родов, а я побоялся», — сказал он.