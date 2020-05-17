«За это не могу себя простить»: Закирова не попрощалась с отцом перед его смертью

49-летняя Наргиз Закирова рассказала о своих переживаниях и боли. По словам артистки, она до сих пор не может простить себе то, что не успела попрощаться с отцом перед его смертью. Еще в 90-х годах знаменитость перебралась в Штаты. Говоря о родителях, певица дала понять, что ее мама и отец жили в полной гармонии, любили и уважали друг друга. В этой атмосфере благополучия и росла маленькая Наргиз.

Став взрослей, певица с той же теплотой относилась к близким. При этом артистка до сих пор чувствует свою вину перед Пулатом Сионовичем. Ведь она не смогла попрощаться с родителем, когда тот умирал. Мужчина скончался в апреле 2013 года после продолжительной болезни, у него был рак.

Наргиз, как и ее мама, до последнего верила, что он сможет побороть недуг и снова встанет на ноги. Но чуда так и не произошло. Певица часами сидела у больничной койки отца, стараясь не обращать внимание на гнетущие мысли. Несмотря на то, что Закирова все время была рядом, сказать последнее прощай родному человеку она не успела. Одним вечером певица вышла из больницы, пообещав отцу, что обязательно придет утром. Пулат Сионович просил дочь остаться, как теперь говорит Наргиз, предчувствуя свою смерть. На следующий день он впал в кому и вскоре скончался.

«С папой мы не попрощались. Он просил меня не уходить, а я не услышала его и за это простить себя не могу. Это был один из глобальных переломов в моей жизни», — рассказала певица в интервью программе «Пока все дома» на телеканале «Россия 1».

Говоря об отце, артистка заверила, что ему не нравились ее татуировки. В общении с Наргиз мужчина старался проявлять строгость. Несмотря на это, певице не удавалось обуздать собственный темперамент.