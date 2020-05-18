«Я полночи переписывался с этой дурой»: Запашный рассказал о разговоре с блогером Диденко

Дрессировщик Эдгард Запашный в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что переписывался с блогером Екатериной Диденко. Напомним, что ее муж и еще несколько человек погибли после вечеринки с сухим льдом в бассейне.

«Я именно тот человек, который полночи переписывался с этой дурой. Я ее по-другому назвать не могу. Я про эту даму, которая участвовала в вечеринке с сухим льдом. Я не был с ней знаком. Я написал ей в директ и полночи мы с ней переписывались». Эдгард Запашный

Как отметил дрессировщик, он пытался вразумить девушку, что она ведет себя неправильно.

«Я ей сказал: «Женщина, вы вообще, что делаете? Вы остановитесь. Вы зачем пошли на передачу? Прекратите оскорблять память своего мужа, прекратите давать пример другим, прекратите дискредитировать понятие блогер». Я пытался ее вразумить. Бесполезно. Она убеждена, что все делает правильно», — заявил Эдгард Запашный.