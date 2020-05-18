«Неправильно ведет себя как жена»: Бочкарева осудила Муцениеце, которая разводится с Прилучным

Актриса Наталья Бочкарева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась о своей коллеге Агате Муцениеце, которая, как известно, подала на развод с мужем Павлом Прилучным. Ранее звезда опубликовала видео в соцсетях, где жаловалась на супруга и говорила, что не может больше находиться рядом с ним.

«Я считаю, если ты кому-то там рассказываешь, что творится в твоей семье, то ты уже неправильно себя ведешь как жена. Не можешь со своим мужем, в своем микрогосударстве решить вопросы. С любимым человеком. Он — отец. У него есть дети от тебя. Он -глава семьи. Каким бы он не был». Наталья Бочкарева

Заступился за актера и коллега Михаил Полицеймако. «Я Пашу очень хорошо знаю. Я с ним снимался. Паша не выглядит монстром. Он абсолютно адекватный человек. Очень воспитанный парень», — сказал актер.

«Волосы дыбом встают от того, что вываливается в соцсети. Раньше мы этого ничего не знали. Ребята, разбирайтесь сами. Как сошлись – так и разойдетесь», — заметила актриса Светлана Пермякова.