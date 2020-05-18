Михаил Полицеймако не может получить свидетельство о рождении дочери

Актер Михаил Полицеймако в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что до сих пор не получил свидетельство о рождении дочери Марии. Ребенок появился на свет 30 марта этого года.

Отметим, что наследницу актеру подарила вторая супруга Лариса. У пары есть также общие дочери София и Эмилия.

«Я не могу получить свидетельство о рождении своего ребенка. Все кругом закрыто. Если честно, меня это все напрягает, но сделать я ничего не могу». Михаил Полицеймако

Как отметил актер, изначально его жена должна была рожать в роддоме, который в итоге закрыли на карантин. Пришлось ехать в другое медицинское учреждение.

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«У жены и ребенка взяли анализ на коронавирус. Выписка была такая, что я запомню ее на всю жизнь. Раньше как выписывали. С шариками, море родственников. А сейчас я на выписке был один. Даже некого было попросить сфотографировать меня с ребенком и женой», — заявил Михаил Полицеймако.