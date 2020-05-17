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«Я целую свои руки, восхищаясь ими»: Семенович рассказала, что делает по утрам

Певица поделилась секретом жизнерадостного отношения к жизни и любви к себе.

«Я целую свои руки, восхищаясь ими»: Семенович рассказала, что делает по утрам
Анна Семенович. Фото: https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Анна Семенович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поделилась с подписчицами секретом — как принять себя, свое тело, свой характер такими, какие они есть и не испытывать комплексов.

Певица отмечает, что в мире много людей, которые себя не любят. Многие копаются в себе и намеренно ищут изъяны, но при этом не понимают, что вся их энергия уходит в пустоту. Анна рассказала, что делает она, чтобы всегда оставаться в хорошем расположении духа несмотря ни на что.

«Я, просыпаясь каждое утро, подхожу к зеркалу и признаюсь себе в любви, я целую свои руки, восхищаясь ими, я говорю себе: какая я красивая, добрая и потрясающая», — написала певица.

Семенович подчеркивает, что это не самолюбование, а принятие себя и своего тела. Певица не считает себя некрасивой или непривлекательной, если вдруг обнаружит на лице прыщик. Анна находится в гармонии с собой и миром.

«Я просто благодарю Вселенную за жизнь, за мой легкий и веселый нрав и за мое отношение к самой жизни. Но это было не сразу, это был трудный путь, путь к себе. Он очень тернистый, но он необходим каждому из нас, — поделилась звезда.

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