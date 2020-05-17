«Атмосфера накаляется»: стали известны имена финалисток проекта «Холостяк»

В новом выпуске программы «Холостяк» Антон Криворотов отдал розы тем конкурсанткам, которым удалось произвести на него впечатление. Таким образом, проект на ТНТ покинула еще одна девушка.

По словам главного героя шоу, он до последней минуты не знал с кем расстанется. В интервью Елизавета Адаменко не стала скрывать, что атмосфера на съемочной площадке накалилась до предела. 20-летняя модель уточнила, что скорее всего на решение Антона повлияло мнение его родителей. Криворотов успел познакомить оставшихся участниц с мамой и отцом, надеясь, что они помогут ему сделать правильный выбор.

«Очень волнительный день… Боже мой, из двадцати пяти девушек остались только мы и нас пока трое!! Атмосфера накаляется», — отметила в эфире программы Лиза.

Еще одна конкурсантка 26-летняя Барбара Пино из Гаваны заверила, что очень рассчитывала получить заветный цветок из рук Антона. Однако для девушки стало полной неожиданность, что на церемонии Криворотов отдал первую розу именно ей.

«Думаю, что он нервничал… Но как мужчина виду не подавал! А я прослезилась, почувствовав, что дорога ему», — резюмировала кубинка, поделившись своими пророческими словами.

Так, Барбара предсказала, что проект покинет именно Анастасия Ковалева, что собственно и произошло. Девушка не получила розу и была вынужденна отправиться домой, находясь в шаге от финала.