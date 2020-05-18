«Дети хотят есть все время»: Слуцкая заявила, что ее муж через день ходит по магазинам

Фигуристка Ирина Слуцкая в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее дети без конца хотят есть. Она буквально не успевает им готовить.

«На моих детей ночью нападает холодильник. Они хотят есть все время. Подходят и говорят: «Мама, я хочу есть». Я готовлю — еда исчезаем. Супруг мешками приносит эту еду. Через день ходит в магазин за продуктами. Еще ему повезло, что я ночью не ем». Ирина Слуцкая

Присутствующий в студии дрессировщик Аскольд Запашный признался, что у него из-за карантина сбился график. «Открываешь холодильник и все время ешь. Конечно, тяжело сдержаться. Я где-то на 30 процентов испортил свой режим из-за самоизоляции», — отметил он.

А вот его брат Эдгард Запашный заявил, что если его брат все время худеет, то он наоборот мечтает набрать вес. «Я, кстати, действительно поправился на карантине. Но я безумно счастлив, что так случилось», — заявил дрессировщик.