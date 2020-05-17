Тина Канделаки: «После двух беременностей у меня страшно выпадали волосы»

Тина Канделаки опубликовала пост в Instagram, в котором в подробностях рассказала, как ухаживает за своими волосами. Звезда поделилась тем, что от природы они у нее кудрявые, но очень ломкие и сухие. Тина также призналась, что первая седина появилась у нее уже в 20 лет.

«В юности мне приходилось сушить волосы над плитой, потому что не было электричества — запах жженых волос я никогда не забуду. После двух беременностей выпадение было таким страшным, что я испугалась, что скоро меня ждет парик», — написала Канделаки. View this post on Instagram A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on May 17, 2020 at 4:59am PDT

Звезда советует следить за волосами точно также, как за лицом и за телом. Тина отметила, что в определенный момент ей потребовался трихолог, который шаг за шагом восстанавливал волосы.

Телеведущая отмечает, что восстановление является подходом индивидуальны. Тина подчеркивает, что волосы — это рама, а лицо картина, и самая красивая картина будет дешево смотреться без хорошей рамы. Только правильно подобранные средства, витамины, масла и специальные уходы помогут поддерживать их здоровый вид.