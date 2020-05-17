В «Мандалорце» пополнение: Тимоти Олифант присоединился к сериалу

Второй сезон успешного сериала Disney «Мандалорец» обещает порадовать зрителей расширенным актерским составом, к которому присоединяются все новые и новые звезды Голливуда. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Тимоти Олифант также решил попробовать себя в проекте по «Звездным войнам». Актер известен прежде всего по ролям в таких проектах, как «Дедвуд» и «Правосудие», а также в последнем фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Какую именно роль исполнит актер пока неизвестно, это может быть как известный поклонникам саги персонаж, ранее не появлявшийся в сериале, так и абсолютно новый герой.

Напомним, актерский состав второго сезона «Мандалорца» пополнился такими знаменитостями, как Майкл Бин, Розарио Доусон и Темуэра Моррисон.

Новый сезон сериала «Мандалорец» выйдет не позднее осени 2020 года.