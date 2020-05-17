«Герои живут рядом с нами всегда»: Лепс спел песню Высоцкого

Григорий Лепс спел песню Владимира Высоцкого. В своем Instagram певец опубликовал видео, на котором под аккомпанемент гитары поет известное произведение «Про Сережку Фомина». Сам Григорий уточнил, что это не просто песня, а судьба реального человека, о которой толком никто не знает. Но у таких не громких историй есть важная миссия — они спасают чьи-то жизни.

«Такие тихие герои живут рядом с нами всегда», — написал Лепс.

Лепс уверяет, что слышал несколько мнений о том, кто на самом деле этот Сережа. По одной версии Героя Советского Союза этот «сосредоточенный» получил не заслуженно, а по блату. А вот по другой Сережа настоящий герой, который не стал отсиживаться дома, пошел на фронт и защищал свою Родину. Григорий Лепс рассказал о своих первоначальных впечатлениях от исполнения Высоцкого.

«В исполнении Владимира Семеновича я слышу удивление и неловкость, что, мол, думал я о Сережке плохо, а он на самом деле – герой», — поделился артист. больше по теме «Спасибо за детей и заботу о нас»: Лепс трогательно поздравил жену с днем рождения Анне Шаплыковой исполнилось 48 лет.

Так же певец отметил, что когда сам записывал эту песню, то постарался передать именно это же недоумение, а вместе с ним и чувство гордости за Сережку и таких же как он незаметных героев.