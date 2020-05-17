Музыке — быть: выбрано место проведения конкурса «Евровидение-2021»

Хотя эпидемия коронавируса успешно испортила конкурс «Евровидение» в 2020 году, организаторы уверены, что уж в 2021 подобное не повторится. В минувшую субботу, 16 мая, на официальном Youtube-канале мероприятия состоялся анонс места проведения конкурса. Как и следовало ожидать, в 2021 году «Евровидение» состоится в нидерландском Роттердаме. Соглашение уже официально подписано и шансы, что мероприятие будет перенесено в другую страну крайне малы. Для гостей уже готовят концертный зал Ahoy, который идеально подходит для такого масштабного события.

Напомним, официально об отмене «Евровидения» стало известно еще 18 марта. Конкурс также должен был пройти в Роттердаме но быстрое распространение коронавируса и разумные запреты властей не позволили ему состояться. Россию в конкурсе должен был представлять коллектив Little Big, а их песню Uno эксперты считали бесспорным фаворитом.